Schianto auto-camion lungo la Sp delle Tezze: grave una donna

Incidente di prima mattina in provincia. Poco prima delle 10 di martedì, per cause in corso di accertamento, un'auto e un camion sono stati coinvolti in uno schianto lungo la strada provinciale delle Tezze, ad Arzignano.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che hanno soccorso la donna alla guida dell'utilitaria e trasferito all'ospedale di Arzignano in gravi condizioni. Sul posto per i rilievi la Polizia locale Ovest vicentino. L'incidente ha provocato pesanti disagi sul traffico.