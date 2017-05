Arzignano, scontro tra un furgone portavalori e un’auto: quattro feriti

E' di 4 feriti il bilancio dello scontro tra un furgone portavalori e un’auto, venerdì alle ore 15, in via Trissino ad Arzignano per lo scontro tra : quattro feriti.



I pompieri di Arzignano hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente della Fiat 500 finita nel fossato e collaborato nel soccorso agli feriti. I quattro uomini sono stati presi in cura dal personale del 118 e portati in ospedale.



Sul posto i carabinieri e la polizia locale per i rilievi dell’incidente e la deviazione del traffico veicolare. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.



LE IMMAGINI