Arzignano, schianto tra due auto: due feriti, donna tra le lamiere

Alle ore 9, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Kennedy lungo la SP 31 ad Arzignano per lo scontro tra due autovetture: due feriti.



I pompieri del locale distaccamento hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto una donna, rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo. Ferito anche l’altro automobilista. Entrambi i conducenti sono sati assistiti dal personale del suem 118 e portati in ospedale per un controllo. La polizia locale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.