Auto fuori strada dopo il tamponamento e il frontale: tre feriti, grave una donna

Incidente in via dell'Industria ad Arzignano con un bilancio di tre feriti. Verso le 8 di lunedì, secondo la ricostruzione della polizia locale, una vettura è stata centrata da un'altra mentre era ferma sulla strada per svoltare a sinistra. Il forte impatto ha sbalzato l'auto sulla corsia opposto dove si è scontrata con un altro veicolo.

A causa dello schianto l'auto è finita nel fossato e la donna al volante, rimasta ferita, è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Altri due automobilisti sono rimasti feriti ma non in maniera grave. L'incidente ha causato problemi alla circolazione, prima con la chiusura dei via dell'Industria e poi con il funzionamento a traffico alternato.