Arzignano, auto travolge motorino e fugge: preso grazie al Targasystem

l pronto intervento della Polizia Locale di Arzignano ha permesso ieri sera di rintracciare un cittadino arzignanese, coinvolto in un incidente e allontanatosi senza prestare soccorso.

Ieri sera poco prima delle 21 un’autovettura Golf si stava immettendo in via Kennedy da via Broli. Il conducente, G.M., 36enne residente in città, probabilmente non accorgendosi che un ciclomotore stava sopravvenendo dalla sua sinistra, avrebbe omesso di dare la precedenza (la dinamica è tuttora al vaglio della Polizia Locale)

Alla guida della motocicletta un 21enne di Arzignano, iniziali B.L., che ha impattato sull’automobile cadendo rovinosamente e procurandosi ferite giudicabili guarite in 10 giorni. L’automobilista, anziché prestare soccorso al 21enne si è dileguato.

Sul posto per i rilievi è sopraggiunta la Polizia Locale e un’ambulanza del Suem 118 dell’ospedale di Arzignano. Subito gli agenti del Distretto Ovest hanno raccolto informazioni dai testimoni avvalendosi anche delle immagini del Targa System e nel giro di poco tempo sono riusciti a risalire all’identità del fuggitivo. Dopo due ore dall’incidente il 36enne è stato intercettato e fermato.

La Polizia Locale ha quindi dato comunicazione alla Procura e alla Prefettura per i procedimenti del caso. L’uomo è indagato per omissione di soccorso. Al vaglio anche la dinamica dell’incidente e la probabile mancata concessione della precedenza al ciclomotore.