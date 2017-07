Arzignano, schianto nella notte: 5 feriti gravi

Uno schianto nella notte tra due auto, verso le 11:30 di venerdì, in via Trissino sulla strada provinciale al chilometro 2, ha visto coinvolte 5 persone, tutte ricoverate in ospedale in codice rosso. Un'invasione di corsia sembra sia la causa dell'incidente, anche se le dinamiche sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine.

Una Toyota Raw, guidata da C.G., 53enne di Arzignano, è finita nella corsia opposta mentre stava sopraggiungendo una Opel Zafira con al volante A.J., ghanese del 65 residente a Trissino che stava andando a casa. Inevitabile il tremendo impatto.

Nel frontale il ghanese è rimasto ferito con probabili fratture ed i vigili del fuoco di Arzignano, intervenuti sul posto, hanno dovuto tagliare la porta dell'auto per liberarlo. Il conducente e i tre passeggeri della Toyota - C.E., 50enne moglie del guidatore e due uomini L.C., del '64 e D.C.T., del 66 tutti di Arzignano - lamentavano forti dolori per schiacciamento, riportando preoccupanti contusioni e ferite.

Tutti i coinvolti nell'incidente erano sotto schock e sono sono stati imbarellati con la spinale dai sanitari del Suem. Ben 4 ambulanze, una da Lonigo,una da Arzignano e una da Trissino sono intervenuti sul luogo, trasportando i feriti all'ospedale di Arzignano e di Vicenza in codice rosso. I rilievi sono stati fatti dai carabinieri di Trissino e dalla polizia locale di Arzignano.

Per la messa in sicurezza delle careggiate la strada provinciale è rimasta bloccata fino alle 2:30 circa, ora in cui gli addetti della sicurezza ambiente hanno finito le operazioni di lavaggio per la grande quantità di carburante riversato al suolo.