Arzignano, furgone nel fossato: ferita una donna

Alle 11.40, i vigili del fuoco sono intervenuti i via Restena ad Arzignano per l’uscita di strada di un’auto, finita rovesciata in un fossato dopo la perdita di controllo della conducente rimasta ferita.

I pompieri del locale distaccamento accorsi sul posto, hanno estratto la giovane donna, rimasta incastra nell’abitacolo di un furgone Volkswagen Caddy e presa in cura dal personale del suem 118 per essere portata in ospedale.

La vittima stava effettuando un giro di consegna di pasti per degli anziani. Sul posto anche la polizia locale.