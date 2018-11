Frontale tra auto: due operai feriti estratti dalle lamiere

Questa mattina alle 6:00, i vigili del fuoco sono intervenuti in via del Lavoro ad Arzignano per lo scontro frontale tra due auto: due feriti.

Lo scontro è avvenuto tra una Nissan Qashqai, condotta da un lavoratore ghanese e una Mercedes Classe A con a bordo due operai indiani. I pompieri accorsi dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalla Mercedes in due occupanti, rimasti incastrati.

I due feriti sono stati presi in cura dal personale del SUEM 118 per essere portati in ospedale. illeso il conducente della Nissan. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro per ricostruire la dinamica dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminati dopo circa un'ora.