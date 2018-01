Arzignano, frontale tra auto: tre feriti

Poco dopo le 16, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Sabbionara angolo via Vicenza ad Arzignano per lo scontro tra due auto: tre feriti.

I vigili del fuoco congiuntamente al personale del suem 118 hanno soccorso un uomo, che viaggiava a bordo di Renault Clio scontratosi con una Renault Megane con a bordo una coppia di coniugi 73 e 63 di Montecchio Maggiore. Tutti i feriti sono stati portati in ospedale. La polizia locale intervenuta ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

