Arzignano, auto si cappotta fuori strada: un ferito

Grave incidente, alle ore 19.20, in via Cinto in località Restena ad Arzignano. Il bilancio è di un ferito.



I vigili del fuoco e il Suem 118 sono intervenuti per un automobilista finito fuoristrada in un campo. I pompieri hanno estratto un giovane 25 enne cornedese, rimasto incastrato nell’abitacolo di una Volkswagen Polo che dopo aver perso il controllo della vettura, è finito in un campo sottostante di qualche metro la strada. Il giovane è stato trasportato ad Arzignano.