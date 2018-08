Auto investe due pedoni: uno è gravissimo

Due pedoni sono stati investiti da un'automobile domenica mattina poco prima delle 7 in via Trissino ad Arzignano. Il bilancio è tragico: una persona in grave condizioni e l'altra - un 68enne del paese - che sta lottando tra la vita e la morte. L'uomo, a causa delle ferite e sopratutto di un trauma cranico riportati nello schianto è in coma all'ospedale di Vicenza.

Sul posto sono intervenuti il Suem 118 e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Ancora da ricostruire le cause dell'incidente.

(ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO)