Arzignano, incastrati nell'auto finita nel fossato: due feriti

Ha improvvisamente perso il controllo dell'auto il conducente della Fiat 500 che nella notte tra sabato e domenica è precipitata in un fossato. L'incidente è successo poco dopo mezzanotte in via Trissino ad Arzignano e ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto i due uomini di 67 e 69 anni del posto, rimasti incastrati nell'auto finita contro un ponticello di un passaggio carraio.

I due arzignanesi, rimasti feriti, sono stati presi in cura dal personale del suem 118 e portati in ospedale. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.