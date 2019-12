Ubriaco tampona un'auto: guidava con un tasso alcolemico 10 volte oltre al limite

Guidava con un tasso alcolemico 10 volte oltre il limite il 39enne di Chiampo che nella giornata di mercoledì ha tamponato un'auto in via 4 Martiri ad Arzignano.

Dopo aver urtato l'auto che lo precedeva, il 39enne non era nemmeno in grado di uscire dal proprio veicolo. All'arrivo degli agenti della Polizia locale, è stato quindi sottoposto ad alcoltest il quale ha livevato un tasso alcolemico pari a 5,12 grammi per litro. Immediato il ritiro della patente.