Arsiero, si schianta col motorino: anziano perde la vita

Tragico incidente mortale ad Arsiero, in prossimità di Ponte Schiri ai confini con Seghe di Velo. Verso le 17:30 di sabato pomeriggio, Pietro Busa, 68enne vicentino ma residente a Velo d'Astico è stato trovato riverso sull'asfalto accanto al suo motorino.

Sul posto è intervenuto il Suem di Vicenza, allertato da alcuni automobilisti. Ma al loro arrivo non c'è stato niente da fare per il pensionato che era già morto. Un malore è probabilmente la causa del decesso, anche se i rilievi sono ancora in corso.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo sarebbe uscito di strada dopo aver perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro un cartello stradale.