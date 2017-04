Arsiero, Panda nel dirupo: tre miracolati, 19enne ferito

Alle ore 20, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cartiera di Mezzo ad Arsiero per un’auto finita in un cortile dopo aver divelto un guardrail ed essere precipitata per qualche metro.



I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la Fiat Panda. mentre le tre persone a bordo dell’auto erano già assistite dal personale del 118. Per un 19enne del posto è stato necessario ricorrere alle cure ospedaliere. Sul posto i carabinieri.