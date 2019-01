Frontale auto-corriera: conducente miracolato e traffico in tilt

Alle ore 07:23 circa di mercoledì l'autovettura Fiat Punto condotta da V.S., 26 anni residente in provincia di Padova con direzione di marcia Trento, nell'affrontare la curva all'incrocio con V.Roma e Mazzini (SP350) a causa della presenza del fondo stradale ghiacciato ha perso il controllo del mezzo invadendo il senso di marcia opposto.

Dall'altro lato della strada sopraggiungeva una corriera di linea SVT (linea 19 corsa 13 con partenza Lastebasse fine corsa Thiene). L'impatto è stato inevitabile e la Punto dopo aver colpito in maniera frontale-laterale la corriera, si è girata su se stessa e con la parte posteriore ha colpito il cordolo del marciapiedi in cemento. Il ragazzo alla guida è uscito illeso dall'autovettura.

Sul posto per i rilievi del sinistro e la regolamentazione del traffico è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale del distaccamento di Piovene Rocchette. A causa del sinistro e della posizione dei veicoli l'SP. 350 è stata bloccata al traffico in ambo le direzioni con numerosi disagi soprattutto da parte dei mezzi pesanti impossibilitati a percorrere strade alternative e dei pendolari in quanto la corriera a causa dei danni ingenti non ha potuto proseguire la corsa.