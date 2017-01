Arcugnano, schianto frontale: auto si ribalta, due feriti

Incidente nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 3, ad Arcugnano.

Per cause in corso di accertamento due Fiat Punto hanno impattato all'altezza di via Cenge. Una si è rovesciata l'altra è finita nel campo adiacente. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le auto e i sanitari del Suem 118 che hanno soccorso e trasportato in ospedale i due conducenti. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri.