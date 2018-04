Arcugnano, moto si schianta sotto un'auto: gravissimo centauro

Grave incidente verso le 16 di sabato pomeriggio a Lapio, frazione di Arcugnano in via Zambalda. Per cause in corso di accertamento una motocicletta con in sella un 38enne si è schiantato contro un auto finendo schiacciato dalle ruote.

Il centauro ha avuto un primo soccorso da parte degli automobilisti che si sono fermati a soccorlerlo prima dell'arrivo dei vigili del fuoco che hanno estratto il giovane da sotto la vettura. Sul posto è poi arrivata l'ambulanza del Suem che ha ricoverato in codice rosso il motociclista. Il 38enne si trova attualmente in rianimazione al San Bortolo.