Investito sulle strisce pedonali: anziano in ospedale

È stato portato in ospedale a Vicenza in codice giallo ma non sarebbe in pericolo di vita l'anziano investito martedì mattina da una Ford Fiesta in prossimità dell'attraversamento pedonale in via Pecori Giraldi a Vicenza.

Secondo una prima ricostruzione, poco dopo mezzogiorno il pedone stava attraversando la strada quando è stato colpito da un automobilista, anche lui anziano. A causa dell'impatto l'uomo è finito sopra al cofano dell'auto, sfondando il paraprezza, per poi cadere sull'asfalto ad alcuni metri di distanza.

I testimoni presenti hanno chiamato il 118 che, arrivata sul posto, ha portato l'anziano in ospedale. Illeso il conducente della Ford. La polizia locale ha effettuato i rilievi dell'incidente.