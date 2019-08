Ultranovantenne investe sulle strisce padre con bambino e fugge

Nella serata di martedì i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato per omissione di soccorso, P.F. classe 1925. L'anziano, mentre stava transitando in Via Gorizia a Piovene Rocchette alle ore 20.45, alla guida della propria autovettura, ha investito sulle strisce pedonali un uomo, che stava portando il proprio figlio di due anni nel passeggino, senza fermarsi per prestare assistenza.

La pattuglia della Radiomobile, intervenuta immediatamente sul luogo, ha ascoltato le testimonianze della persona coinvolta e di alcuni passanti, riuscendo a risalire alla targa del veicolo. Rintracciatone il proprietario, lo stesso ha confermato di essere stato lui alla guida dello stesso ma di non essersi minimamente accorto di quanto accaduto.

I militari hanno provveduto a denunciare il soggetto per omissione di soccorso. Le vittime, prese di striscio dall’autovettura, sono state visitate presso l’Ospedale di Santorso e refertate rispettivamente con prognosi di giorni 7 e 3 escoriazioni e contusioni.