Cade nel fossato col motorino: 18enne recuperato dai pompieri

Una brutta caduta dal motorino con contusioni varie in tutto il corpo. Giovedì mattina, poco dopo le 7, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Bruschi alla Alte di Montecchio Maggiore - nelle vicinanze della rotatoria del Tosano, per soccorrere un 18enne caduto nel fossato.

L'allarme ai pompieri è stato dato dal Suem in quanto il ciclomotore era finito addosso al ragazzo che ha perso il controllo del mezzo mentre stava andando a scuola. Secondo una prima ricostruzione il 18enne è scivolato da solo cadendo rovinosamente nel fossato fortunatamente privo di acqua. I vigili del fuoco hanno recuperato il mezzo e il giovane che è stato portato in codice giallo al pronto soccorso di Arzignano.