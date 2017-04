Altavilla, si schiantano contro un cancello e scappano

Sono ancora tutti da chiarire i dettagli dell'incidente avvenuto lunedì pomeriggio in via Martiri delle Foibe, ad Altavilla Vicentina. Un'auto è finita contro una cancellata, per fortuna senza consguenze per le persone a bordo.



Secondo quanto riferito da un testimone, il conducente avrebbe perso il controllo dell'utilitaria in modo autonomo ma, per ragioni ancora ignote, gli occupanti della vettura si sono dati alla fuga, lasciando lì l'auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando