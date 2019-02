Schianto auto-bici all'incrocio: grave ciclista

Schianto tremendo sabato sera ad Altavilla tra un'auto e una bicicletta all'incrocio tra via Acque Sorgive via Matteotti. Il ciclista, E.S., di 62 anni e residente in paese, è stato ricoverato al San Bortolo in grave condizioni anche se non sarebbe in pericolo di vita.

Verso le 18 il 62enne stava scendento da via Matteotti e, forse per una mancata precedenza, si è scontrato con una Subaru condotta da A.S., 36enne di Zovencedo, che stata percorrendo via Acque Sorgive. A causa del violento impatto il ciclista è caduto rovinosamente sull'asfalto. Soccorso dai medici del Suem, l'uomo è stato trasferito al San Bortolo in codice rosso.