Altavilla, furgone si rovescia fuori strada: grave il conducente

Incidente questa mattina poco dopo le 10 lungo strada Melaro ad Altavilla. Per cause ancora in via di accertamento un piccolo veicolo commerciale è finito fuoristrada da solo, rovesciandosi su un fianco. Il conducente è stato soccorso dai vigili del fuoco che hanno anche messo in sicurezza il mezzo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem che hanno trasportato l'autista in ospedale in codice giallo. Le forze dell’ordine hanno effettualo i rilievi del sinistro mentre le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate dopo circa un’ora.