Alonte, schianto tra auto: due feriti

Poco prima delle ore 13.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Delle albere ad Alonte per un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture: due i feriti.

I pompieri accorsi da Lonigo hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto un uomo rimasto incastrato all’interno di una Fiat Punto che si è prima scontrato contro una Bmw e successivamente contro una Nissan Qashqai. Il ferito dell’utilitaria e della berlina tedesca sono stati presi in cura dal personale del suem 118 per essere portati in ospedale. Illeso il conducente dell’auto giapponese.

I carabinieri hanno eseguito i rilievi dell’incidente per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.