Alonte: incastrata nell'auto dopo uno scontro

Ferita una donna nello scontro tra due auto avvenuto poco dopo le 07.30 lungo la strada San Feliciano ad Alonte.

Sul posto sono intervenuti i pompieri di Lonigo che hanno messo in sicurezza i mezzi e liberato una donna leonicena, rimasta incastrata in una Fiat Panda finita fuori strada.

La conducente è stata presa in cura dal personale del 118 e portata in ospedale. Illesa l’altra donna alla guida di una Ford Focus. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.