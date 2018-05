Alonte, frontale tra due auto: grave un 50enne

È di un ferito grave e due leggeri il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattima prima dell'alba in via San Feliciano ad Alonte. Per cause ancora in via di accertamento un auto ha invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con un'altra vettura.

Nello schianto un 50enne è rimasto ferito all'inteno dell'auto. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Lonigo, che hanno estratto l'uomo dalla vettura, e i sanitari del Suem che l'hanno trasportato al San Bortolo in codice giallo. I carabinieri di Noventa hanno effettualo i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro.

Allegati