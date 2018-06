Alonte, frontale tra auto: due feriti

Alle 8.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via delle Albere ad Alonte per o scontro frontale tra due auto: feriti i due conducenti.

I pompieri di Lonigo hanno messo in sicurezza le vetture e collaborato con il personale del Suem 118 nel soccorrere la giovane donna alla guida di una Toyota Yaris, trasportata in ambulanza all’ospedale di Vicenza. L’altro ferito alla guida di una Ford Cmax è stato portato all’ospedale di Noventa.

I carabinieri di Lonigo hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.