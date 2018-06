Monteviale, esce di strada con la moto: 18enne muore dopo notte di agonia

Non ce l'ha fatta Alessandro Lunardi, il 18enne finito fuori strada in sella alla sua moto mercoledì pomeriggio. Nonostante l'immediato soccorso dei medici e le cure in ospedale, il giovane è deceduto.

L'incidente è avvenuto alle 17, in via Falcone a Monteviale: secondo la ricorstruzione della polizia locale, il ragazzo sarebbe uscito di strada in modo autonomo. Le forze dell'ordine fanno appello ad eventuali testimoni per avere ulteriori informazioni.