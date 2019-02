Operaio vicentino morto travolto un camion

Tragico incidente a Castelfranco Veneto lungo la sp 308, la strada per Resana che congiunge la strada regionale 53 alla statale del Santo.

A perdere la vita un operaio vicentino di 45 anni, Alessandro Ferronato, di Casoni Mussolente, che si trovava a bordo strada per eseguire dei lavori di manutenzione. L'uomo è stato investito e ucciso dal proprio furgone posteggiato a bordo strada, tamponato violentemente da un camion in transito. Sul posto il Suem 118: gli infermieri non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Ad eseguire i rilievi i carabinieri e la polizia locale di Castelfranco che ora indagano sull'esatta dinamica della tragedia. Il traffico è rimasto a lungo in tilt, con lunghe code in entrambe le direzioni di marcia.

Secondo una prima ricostruzione la vittima era giunto sul posto, a bordo di un furgone di Veneto strade, con un collega ed erano scesi per sistemare delle protezioni stradali. Il camion, dopo aver travolto una serie di segnali stradali appena sistemati dagli operai, avrebbe tamponato il furgone che è finito contro l'operaio, rimasto ucciso sul colpo, schiacciato tra il camion ed il furgone. Illeso ma fortemente sotto choc il collega del 45enne. Alessandro Ferronato lascia moglie e una figlia.