Albettone, si schianta contro un camion: donna ferita

Alle 12.40, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP8 in Ca’ Biagini incrocio Ca’ Brusa ad Albettone per lo scontro tra un’auto e un camion: ferita la conducente.

I pompieri arrivati da Lonigo hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre la donna è stata assistita dal personale sanitario del suem 118 per essere portata in ospedale con un codice di media gravita. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.