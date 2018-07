Si schianta in moto sul guardrail: muore medico vicentino

Tragedia nella notte ad Adria in provincia di Rovigo. Per cause in via di accertamento un giovane medico di 41 anni originario di Chiuppano ha perso il controllo della sua Harley mente stava guidando sul ponte di via Chieppara ed è morto sul colpo a causa dello schianto contro un guardrail.

In sella con il medico anche la figlia undicenne che è rimasta ferita. L'incidente è avvenuto attorno alla mezzanotte mentre il 41enne stava tornando a casa. De Rossi era un medico chirurgo molto stimato e conosciuto che esercitava nella casa di cura di Porto Viro.