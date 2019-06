Abbatte il muro di una casa col furgone: grave un 38enne

È di un 38enne vicentino ricoverato in codice rosso al San Bortolo di Vicenza il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. Poco prima delle 2.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Manzoni a Sarego per un furgone finito contro uno stabile dopo la perdita di controllo del conducente.

L’uomo stava percorrendo la strada in direzione Lonigo quando ha perso il controllo del furgone, Opel Vivaro, andando a schiantarsi contro una saracinesca e il montante di un’abitazione, provocando il parziale crollo del muro. Illesa la signora anziana residente all’interno dell’abitazione, che dormiva in una stanza distante dal luogo del crollo.

I pompieri arrivati da Lonigo hanno messo in sicurezza il mezzo e l’abitazione, mentre l’autista è stato soccorso dal personale del Suem 118. Interdetto dai vigili del fuoco il locale danneggiato dall’urto, che una volta ospitava un negozio di alimentari e la zona all’esterno prospicente la strada, fino ai lavori di ripristino del manufatto.

Sul posto per i rilievi dell’incidente i carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminati dopo circa due ore.