A4, tamponamento tra i caselli di Vicenza Est e Ovest: code

Segnalate code in autostrada A4 per un incidente avvenuto tra i caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest. Lunedì mattina poco prima delle 8 all'altezza delle gallerie in direzione Milano c'è stato un tamponamento tra camion. Una persona è rimasta ferita.

Disagi sulla rete stradale cittadina dato l'orario di punta. Oltre 6 chilometri di coda in autostrada.