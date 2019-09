Sabato di passione in A4: cantieri e incidente con feriti tra Montebello e Soave

Nel pomeriggio di sabato i sanitari del Suem 118 sono intervenuti in A4 per un incidente avvenuto tra i caselli di Montebello Vicentino e Soave, in direzione Milano.

Secondo le prime informazioni sarebbero rimasti coinvolti un mezzo pesante e alcune vetture, segnalati otto feriti, non in pericolo di vita. Chiuso il casello in entrata di Montebello Vicentino. Sul posto anche la Polzia stradale.

La tratta autostradale era congestionata sin dal mattino per un cantiere posizionato all'altezza dell'ingresso di Soave San Bonifacio. Erano state infatti segnalate code e rallentamenti.