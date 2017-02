A4, scontro auto-camion tra Padova Ovest e Grisignano: code

Incidente stradale, mercoledì mattina, sull'autostrada A4, al chilometro 351+800, tra Padova Ovest e Grisignano di Zocco, in direzione di Milano. Per cause al vaglio della polizia stradale intervenuta per i rilievi, un'auto e un autoarticolato sono entrati in collisione. L'impatto è stato violento: la vettura si è capovolta, mentre il camion ha terminato la propria corsa sul guardrail centrale, finendo quasi per invadere la corsia di sorpasso in direzione di Venezia.

Per fortuna, i due conducenti, soccorsi dal personale sanitario del Suem 118, hanno riportato solo lievi lesioni e sono rimasti sempre coscienti. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per estrarre gli occupanti dagli abitacoli e per le operazioni di messa in sicurezza.

Pesanti le ripercussioni sul traffico. Il casello di Padova Ovest è stato chiuso in direzione di Milano. Inevitabili i rallentamenti, che hanno interessato anche la circolazione in direzione di Venezia, dove si è fermato un chilometro di coda per la chiusura della corsia di sorpasso e per i "curiosi".