A4, schianto moto-camion: centauro miracolato

Poteva avere conseguenze ben peggiori l'incidente avvenuto domenica sera alle 19.30 lungo la A4, in direzione Milano, nei pressi del casello di Vicenza Ovest.

Secondo una prima ricostruzione, un centauro ha perso il controllo della moto e ha colpito un camion per poi volare sulla carreggiata. Fortunatamente in quel momento non stavano passando altri mezzi. L'uomo è stato trasportato al San Bortolo in codice giallo.

L'incidente ha provocato alcuni disagi al traffico, che si sono risolti in un paio d'ore