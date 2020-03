Incidente in A4: auto sbalza fuori strada e si rovescia nel campo, due i feriti

Poco dopo le 3 di domenica, i Vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra il casello di Montecchio Maggiore e Vicenza Ovest in direzione Venezia per un incidente stradale tra due auto, di cui una finita fuoristrada: due feriti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attenti solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’incidente è avvenuto nei pressi di un cantiere al km 326, quando per cause in corso di accertamento della Polstrada, un’Audi A3 è entrata in collisione con una Fiat Punto. Quest’ultima è finita rovesciata nel campo sotto il piano stradale.

I Vigili del fuoco arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza i mezzi e adoperando cuscini pneumatici, divaricatori, cesoie e martinetti idraulici estratto dall’auto con la capotta schiacciata il conducente 26enne, che è stato stabilizzato dal personale sanitario del Suem per poi essere trasferito in ospedale.

Ferita anche la donna 30enne alla guida dell’altra auto, anche lei trasferita in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. La Polizia stradale ha eseguito i rilievi dell’incidente per ricostruire la dinamica del sinistro. Sul posto anche il personale ausiliario dell’autostrada e il soccorso stradale per la rimozione delle auto. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate alle 5.30.