Doppio incidente in A4: 8 km di coda in direzione Venezia

Nel tardo pomeriggio di giovedì un doppio incidente ha bloccato l'A4, tra i caselli di Montebello Vicentino e Vicenza Ovest.

Secondo quanto segnalato da Autostrada Brescia-Padova, il primo incidente si sarebbe verificato al km 320, poco dopo il casello di entrata di Montebello, e avrebbe provocato diversi km di coda in direzione Venezia.

Nella medesima direzione, due auto sono state coinvolte in un tamponamento e l'impatto avrebbe aumentato la paralisi dei viaggiatori in transito. Sul posto la polizia stradale. Dalle prime informazioni non ci sarebbero feriti.