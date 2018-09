A4, incidente direzione Milano: due feriti gravi, traffico rallentato per 30 chilometri

Poco dopo le 8.30, per cause al vaglio della Polizia Stradale, un'auto, un furgone e un mezzo pesante, sono stati protagonisti di un tamponamento avvenuto tra il casello di Soave-San Bonifacio (che è stato momentaneamente chiuso) e quello di San Martino Buon Albergo, all'altezza del km 299.



Sul posto si sono precipitati l'elicottero e le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco di Caldiero, per soccorrere le 6 persone rimaste ferite: 4 di queste sono state trasportate in codice giallo all'ospedale Fracastoro, le altre 2, più gravi, sono state condotte invece in codice rosso a borgo Trento. Nel frattempo le code nella zona hanno raggiunto i 10 chilometri, fino al Vicentino, come segnalato dallo stesso sito della società autostradale. Da Veronasera

Aggiornamenti

Alle 12 il traffico in direzione Milano era ancora rallentato per 30 chilometri, a partire da Montebello