A4, auto in panne travolta da un Suv: vicentino muore sul colpo

Terribile incidente nella notte tra lunedì e martedì lungo l'autostrada A4. Un ragazzo vicentino di soli 25 anni ha perso la vita nello schianto verificatosi attorno alle 2.30, tra i caselli di Brescia Est e Brescia Centro, in direzione Milano.

Secondo quando finora ricostruito, il giovane era alla guida di una Fiat 600, rimasta in panne all'altezza di Rezzato, poi travolta da una Volkswagen Tiguan. Il suv non avrebbe potuto fare nulla per evitare lo schianto: mentre stava sorpassando si sarebbe trovato la piccola utilitaria in mezzo alla corsia, centrandola in pieno.

Un impatto devastante che ha ridotto l'utilitaria italiana ad un ammasso di lamiere e non ha lasciato scampo al 25enne. I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre il suo corpo dall'abitacolo. Ferite anche le tre persone che viaggiano a bordo della Tiguan, una di loro sarebbe in condizioni critiche ed è stata trasportata in codice rosso al Civile.

L'autostrada è stata chiusa per un'ora per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del manto stradale.

(da bresciatoday.it)