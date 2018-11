Camion carico di uova si ribalta in A4: due feriti e code

Schianto in autostrada verso le 16 di giovedì tra il casello di Montebello e quello di Montecchio in direzione Venezia. Per cause ancora da stabilire un camion che trasportava uova è uscito dalla carreggiata ribaltandosi su un fianco. Fortunatamente nell'incidente non è stata coinvolta nessun altra autovettura.

Sia l'autista che il passeggero del mezzo pesante sono stati portati al pronto soccorso per ferite che, a quanto sembra, non sono preoccupanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l'autogrù del servizio autostrade che hanno recuperato il mezzo incidentato.

Il traffico autostradale ha subito dei rallentamenti con circo 2 chilometri di coda registrati dopo le 17.