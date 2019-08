Citroen prende fuoco in autostrada: auto completamente distrutta

Ferragosto letteralmente "di fuoco" per tre giovani diretti verso Venezia per trascorrere la giornata di festa in qualche località e che invece sono rimasti appiedati.

L'auto sulla quale viaggiavano, una Citroen C8, ha preso fuoco in autostrada andando completamente distrutta. I vigili del fuoco, verso le 13:30, sono intervenuti tra i caselli di Montecchio Maggiore e Vicenza Ovest per spegnere l'incendio.

Il conducente, appena visto il fumo uscire dal cofano, si è fermato sulla corsia d'emergenza. Lui e due passeggeri sono usciti dalla vettura poco prima che questa prendesse fuoco. I pompieri hanno domato le fiamme ma l'auto è andata completamente distrutta.