A4, perde il controllo dell'auto e finisce sotto il guard rail: grave 33enne

Grave incidente oggi, mercoledì, pomeriggio, circa alle 16.30 in A4.

Secondo quanto si apprende un 33enne, nel tentativo di uscire al casello di Grisignano, ha perso il controllo della sua BMW ed è finito letteralmente sotto il guard rail. L'auto è rimasta completamente distrutta e il conducente è stato soccorso dal Suem 118 in codice giallo, con dei seri traumi al volto. L'intervento è duranto circa un'ora. Sul posto anche la Polstrada.





Eccolo appena rientrati: incidente in A4 svincolo grisignano una BMW invece di uscire finisce sotto il gard rail: macchina completamente distrutta. Un 33enne finisce in ospedale in codice giallo con un trauma facciale. Intervento del Suem dalle 16:30 alle 17:30