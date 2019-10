A4, tamponamenti in serie: più veicoli coinvolti, traffico in tilt

Pomeriggio di passione per chi si è trovato a transitare in autostrada, sia in direzione Milano che in direzione Venezia. Polizia stradale al lavoro per almeno due incidenti segnalati tra Grisignano e Vicenza Est. Non stono stati segnalati feriti