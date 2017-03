A4, auto in un vigneto: due anziani incastrati

L'automobile è finita fuoristrada in autostrada A4, tra i caselli di Montebello e Montecchio in direzione Venezia, ed è rimasta ferita una coppia di anziani savonesi rimasti incastrati nell’abitacolo della piccola utilitaria finita nei filari di un vigneto, che costeggia l’autostrada.

I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 17.15 con i pompieri di Lonigo che hanno messo in sicurezza il veicolo ed estratto i due anziani.



I due feriti sono stati presi in cura dal personale del 118, che dopo averli stabilizzati, li hanno trasferiti in ospedale: la donna in eliambulanza a Verona e l’uomo in ambulanza a Montecchio.



Sul posto la stradale il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.