Incidente in A4 a Vicenza Ovest, direzione Milano: code

Mattinata di passione per gli automobilisti in transito sull'A4 da Vicenza in direzione Milano.

Un tamponamento alle 8.30, senza gravi conseguenze per le persone, ha provocato code che hanno raggiunto la lunghezza di 6 chilometri. Visto l'orario di punta, i disagi si sono ripercossi anche sulla viabilità ordinaria. Alle 10 la coda era di 4 chilometri.