Ciclista cade durante l’uscita in mountain bike: recuperato nel sentiero

Domenica, intorno alle 11.30, il Soccorso alpino di Asiago è stato allertato dalla Centrale del 118, per un ciclista caduto con la mountain bike lungo il sentiero che porta a Contra' Cassoni, a seguito della chiamata di un amico spostatosi in una zona con copertura telefonica.

Una squadra si è avvicinata il più possibile in fuoristrada, per poi proseguire a piedi per un chilometro. Una volta raggiunto M.Z., 37 anni, di Mason Vicentino, i soccorritori gli hanno prestato le prime cure per una probabile frattura alla gamba e, dopo averlo imbarellato, lo hanno trasportato a spalla fino all'ambulanza diretta all'ospedale di Bassano.