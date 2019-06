Tragedia sulla Valdastico: operaio muore investito da un tir

La tragedia si è consumata in pochi attimi, sull’autostrada A31 a metà strada tra Agugliano e Noventa. Travolto e ucciso da un camion mentre stava lavorando: è questo il triste destino del giovane operaio bresciano Daniele Albertinelli, 36 anni di Darfo Boario Terme, come riporta bresciatoday.it. Stava raccogliendo alcuni cartelli stradali quando è stato centrato in pieno da un camion: a quanto pare l’autista non si era accorto degli operai che stavano smontando il cantiere.

Albertinelli era dipendente della Sias Segnaletica: insieme a lui, lunedì pomeriggio, sulla A31 Valdastino c’erano altri due operai. Stavano sistemando la segnaletica stradale, intorno alle 16 stavano per lasciare il campo. Un operaio era già sul furgone, il secondo era sulla carreggiata a segnalare la presenza di uomini al lavoro.

Sbalzato per oltre 10 metri sull’asfalto

Il terzo, appunto Albertinelli, stava raccogliendo dei cartelli stradali. Il camionista, dipendente di una ditta siciliana, non ha visto nemmeno il primo, quello che sbandierava: l’ha sfiorato provocandogli una contusione al braccio. E dunque ha proseguito dritto, finché non ha travolto e ucciso (morto sul colpo) il 36enne bresciano.

E’ stato sbalzato per oltre 10 metri sull’asfalto: a nulla sono serviti i disperati tentativi di rianimarlo. I medici intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale: come da prassi, il camionista che ha investito e ucciso Albertinelli sarà a breve indagato per omicidio stradale. L’operaio bresciano si era sposato meno di un anno fa.

INCIDENTE MORTALE SULLA VALDASTICO SUD