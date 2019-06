Incidente mortale in Friuli: vicentino perde la vita

Incidente mortale questa mattina, poco dopo alle 11, a Latisana sulla strada regionale 14, in direzione Palazzolo dello Stella. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Latisana - come riporta udinetoday.it - nello scontro sono rimasti coinvolti un camion e un furgone con a bordo una famiglia bassanese. Per un passeggero, un 70enne, nonostante i soccorsi, non c'è stato nulla da fare.Tre le persone rimaste ferite: una è stata ricoverata all'ospedale a Udine e due sono state accolte all'ospedale di Latisana.

Sul posto, vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri

(ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO)